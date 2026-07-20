Das war die Sky WM-Tippliga 2026

Die Fußball-WM ist zu Ende und damit ist auch die WM-Tippliga beendet. Es dauert nicht mehr lange, dann können Sky-Userinnen und -User schon wieder in der Sky-Tippliga zur ADMIRAL Bundesliga ihre Tipps abgeben.

Über 1000 Teilnehmer tippten in den vergangenen Wochen die 104 Spiele der XXL-Endrunde in Kanada, den USA und Mexiko. Alle Teilnehmer konnten neben den Spielen auch Tipps für den Weltmeister, Vizeweltmeister, Drittplatzierten und Torschützenkönig abgeben.

Das Leaderboard zum WM-Tippliga-Abschluss

Gewinner des Community-Rankings ist nun der User „Obister“ mit 1334 Punkten, vor „Timo69“ (1316 Punkte) und „Muecke63“ (1297). Die drei erstplatzierten Spieler, sowie einige weitere Spieler, dürfen sich über tolle Preise aus den Gewinnspielen zur Sky Tippliga freuen.

Am Mittwoch geht es auch schon mit der Sky Tippliga zur ADMIRAL Bundesliga weiter. Sky informiert euch sobald es losgeht und ihre eure Tipps abgeben könnt.

Auch Ankick startet in der kommenden Woche in die neue Saison. Alle Infos findet ihr hier!

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