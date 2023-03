Der Bundesliga-Sonntag JETZT LIVE auf Sky Sport Austria

SK Rapid gegen Salzburg am Sonntag ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zum Abschluss der 20. Runde kommt es zum Klassiker SK Rapid gegen Salzburg. Die Bullen konnten nach dem Ausscheiden im Cup sowie in der UEFA Europa League den Vorsprung in der Liga ausbauen. Im Hinspiel konnten die Grün-Weißen einen Punkt aus Salzburg mitnehmen. Ab 16:15 Uhr empfangen Jörg Künne und Sky Experte Hans Krankl die Zuschauer:innen aus dem Allianz Stadion in Hütteldorf live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Kommentiert wird das Spiel von Martin Konrad, als Co-Kommentator ist Sky Experte Peter Stöger im Einsatz.

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet bereits um 13:30 Uhr. In Innsbruck empfängt die WSG Tirol den LASK. Im ersten Saisonduell konnte sich die Silberberger-Elf mit 4:1 durchsetzen. Mit einem erneuten Sieg könnte man einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt. Zeitgleich spielt Austria Klagenfurt gegen den SCR Altach. Die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an das Team von Peter Pacult. Können die von Miroslav Klose gecoachten Vorarlberger die Serie beenden? Die Partie kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgt werden. Darüber hinaus werden die beiden Partien auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Im Sky Studio analysiert Sky Experte Marc Janko die Spiele des Nachmittags.

Sonntag, 5. März 2023

13:30 Uhr:

WSG Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

16:15 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Hans Krankl

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

