Rapid-Gegner Arnheim schlittert in der Liga erneut in Debakel

Vitesse Arnheim, Rapids Gegner im Sechzehntelfinale der Fußball-Conference-League, ist in eine Krise geschlittert. Der Club von Ex-ÖFB-Teamspieler Adrian Grbic kassierte am Samstag in der niederländischen Eredivisie ein 0:5-Heimdebakel gegen PSV Eindhoven und verlor damit die jüngsten vier Pflichtspiele bei einem Torverhältnis von 1:16. Grbic spielte bei Vitesse bis zur 74. Minute, sein Landsmann Phillipp Mwene war bei den Gästen über die komplette Distanz im Einsatz.

Das von Ex-Austria-Coach Thomas Letsch betreute Vitesse ist weiterhin Tabellensechster, PSV liegt als Zweiter bei einem Spiel mehr zwei Punkte hinter Spitzenreiter Ajax Amsterdam. Rapid empfängt den niederländischen Club am Donnerstag im Allianz Stadion, des Retourmatch steigt eine Woche danach.

(APA)

Bild: Imago