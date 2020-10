Rapid II unterliegt Lafnitz nach dramatischem Finish

Rapid II hat in einer dramatischen Schlussphase einen Punktegewinn verpasst. Die Hütteldorfer Zweitauswahl unterlag dem SV Lafnitz mit 2:3.

Marco Fuchshofer brachte Rapid II bereits in der ersten Mintue voran, Philipp Siegl (47.) sowie Mario Kröpfl (70.) per Strafstoß drehten die Partie jedoch in der zweiten Spielhälfte. In der Schlussminute folgte der Ausgleich durch einen erneuten Fuchshofer-Treffer. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Kröpfl in der Nachspielzeit den 3:2-Siegestreffer für die Steirer erzielte.

Beitragsbild: GEPA.