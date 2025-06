Rapid II verstärkt sich mit Amstetten-Offensivspieler

Dominik Weixelbraun wechselt zu SK Rapid II. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der 21-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SKU Amstetten nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Weixelbraun absolvierte in den vergangenen drei Jahren insgesamt 80 Pflichtspiele in der ADMIRAL 2. Liga und erzielte dabei zwölf Tore für die Niederösterreicher. In der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga stand er 27 Mal für Amstetten am Feld und konnte neun Treffer erzielen. Der Linksfuß ist vorwiegend auf der offensiven linken Außenbahn beheimatet, kann aber in der vordersten Reihe flexibel eingesetzt werden.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer meinte zum Transfer: „Mit Dominik Weixelbraun kommt ein junger Offensivmann zu Rapid II, der trotz seines Alters bereits viel Liga-Erfahrung mitbringt. Er zeichnet sich durch seine Dynamik, technische Qualität sowie Laufbereitschaft aus und ist zudem sehr torgefährlich. Ich bin mir sicher, dass er eine Bereicherung für unsere zweite Mannschaft sein wird und wünsche ihm für seine neue Aufgabe in Hütteldorf alles Gute.“

(Red./SK Rapid) / Foto: GEPA