Rapid im Duell der Ungeschlagenen gegen Lieblingsgegner WSG

Rapid hat gute Aussichten, auch nach der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga an der Tabellenspitze zu liegen.

Die Hütteldorfer haben am Sonntag (ab 14:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – mit Sky Stream live dabei!) mit der WSG Tirol einen gern gesehenen Gegner zu Gast. Der Spitzenreiter blieb gegen die Tiroler in den jüngsten 14 Pflichtspielen unbesiegt, ist aber gewarnt, da beide Teams in der Liga ohne Niederlage sind.

Duell der Unbesiegten

Nur eine Niederlage in zwölf Pflichtspielen, dazu das Gefühl, als Tabellenführer eine Länderspielpause zu genießen: Für Rapid hätte der Saisonstart kaum besser laufen können. „Man muss jetzt erst einmal schauen, welche psychologische Auswirkung das auf die Spieler hat“, sagte Rapid-Trainer Peter Stöger. Dass die Hütteldorfer in der Vergangenheit als Tabellenführer (acht sieglose Spiele) sowie nach Länderspielpausen Probleme gehabt hätten, sei für ihn nicht relevant. Genauso wenig befasst sich der Wiener mit Statistiken.

Seit einem Heim-0:3 am 13. Dezember 2020 kassierte Rapid gegen die WSG keine Niederlage mehr, elf Siege und drei Remis gab es in dieser Zeit. „Das ist vollkommen wurscht, es ist eine andere Mannschaft, eine komplett neue Situation“, betonte Stöger. Von der starken Performance der Tiroler, die ein Spiel weniger absolviert und fünf Punkte weniger gesammelt haben, sei er „nicht wahnsinnig überrascht“. Auf einen „richtig guten Tormann, große Verteidiger, geile Zocker im Mittelfeld und Gefährlichkeit in der Spitze“ müsse man sich einstellen.

In seinem Team, das erst zwei Gegentore erhalten hat, könnte neben Marco Tilio auch schon der „voll im Saft“ stehende Rekordeinkauf Tobias Gulliksen Akzente setzen. Das auch, da Petter Nosa Dahl (muskuläre Probleme) und Louis Schaub (Achillessehnenprobleme) nicht ganz fit sind. Bis Donnerstagmittag waren schon 16.700 Karten verkauft.

(APA) / Bild: GEPA