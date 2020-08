Rapid in CL-Qualifikation gesetzt: Diese drei Gegner sind möglich

Österreichs Vizemeister Rapid ist in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation (Spieltermin 25./26. August) gesetzt.

Damit können die Grün-Weißen Montagmittag bei der Auslosung in Nyon nur auf einen der drei folgenden ungesetzten Gegner auf dem Nicht-Meisterweg treffen: AZ Alkmaar (NED), Lok Zagreb (CRO) oder PAOK Saloniki (GRE) mit Ex-Kapitän Stefan Schwab.

Scheiden die Hütteldorfer in dieser – in einem Match – ausgetragenen Runde aus, geht es in der Europa-League-Qualifikation weiter.

Überstehen sie die Runde, dann wäre bei einem Ausscheiden in der darauffolgenden immerhin die Gruppenphase der Europa League fix.

Für die dritte Teilnahme an einer CL-Gruppenphase nach 1996/97 und 2005/06 müsste Rapid drei Runden überstehen.

(APA)

Bild: GEPA