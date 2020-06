Rapid kämpft mit dem Verletzungsteufel

In der 28. Runde hat der SK Rapid Wien den TSV Hartberg zu Gast (ab 17 .00Uhr live auf Sky Sport 13 HD – streame das Spiel live mit Sky X). Die Hütteldorfer haben im Moment große Personalsorgen: Neun Profis werden gegen die Steirer definitiv fehlen. Auch beim Duell in der am vergangenen Mittwoch hatte der Sieg seinen Preis. Taxiarchis Fountas laboriert derzeit an Wadenproblemen. Sein Einsatz ist am Sonntag ebenso ausgeschlossen, wie jener von Kelvin Arase (leichte Gehirnerschütterung). Keeper Tobias Knoflach wird wieder das Tor der Rapidler hüten.