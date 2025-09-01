Rapid lacht vor erster Länderspielpause von Tabellenspitze

Die Bilanz des SK Rapid vor der ersten Länderspielpause dieser Fußballsaison kann sich sehen lassen. Die Hütteldorfer stehen nach drei überstandenen Quali-Runden in der Ligaphase der Conference League, zogen auch in die zweite Cup-Runde ein und stehen zudem seit Sonntag an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga – erstmals seit der zweiten Runde der Saison 2022/23. Durch das 1:0 in der Südstadt gegen Hartberg beträgt der Vorsprung auf Red Bull Salzburg zwei Punkte.

Ein derartiger Start gelang zuletzt 2020/21 mit 13 Punkten nach fünf und 16 Punkten nach sechs Runden. Peter Stöger holte als erster Rapid-Trainer seit Gründung der Liga 1974/75 aus seinen ersten fünf Meisterschaftspartien mit Rapid 13 Zähler und übertraf damit den bisherigen Bestwert von Heribert Weber vom April 1998 (12). „Mein nächstes Ziel ist, dass ich morgen einen neuen Rekord an Ausschlafen hinlege, wobei mich unsere zwei Katzen relativ früh wecken werden“, scherzte Stöger unmittelbar nach dem Erfolg über Hartberg.

Die beiden Stubentiger bekamen ihr Herrchen zuletzt nur selten zu sehen. Nicht weniger als zwölf Pflichtspiele absolvierte Stöger mit Rapid binnen 39 Tagen, dabei gab es unter anderem fünf Siege auf nationaler Ebene mit jeweils einem Treffer Differenz. Um ein Tor war man auch im Conference-League-Playoff gegen Györ besser, davor hatte man sich gegen Dundee United im Elferschießen durchgesetzt. „Wir gewinnen derzeit enge Partien, das hat uns letztes Jahr noch gefehlt und ist ein Beweis dafür, dass wir gut arbeiten“, sagte Matthias Seidl. Ein Geheimrezept dafür gibt es laut Stöger nicht. „Es steckt einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter.“

Stöger nach dem Sieg in Hartberg im Sky-Interview

Rapid will nicht in Euphorie verfallen

Der Wiener bemühte sich auch mit Hinweis auf die vergangene Saison, als man ebenfalls gut begonnen hatte, keine übertriebene Euphorie aufkommen zu lassen. „Wir sind keine Mannschaft, die unschlagbar ist“, betonte Stöger. „Wir versuchen, den Spielern klarzumachen, dass sie die Konsequenz und Konzentration über 90 Minuten halten müssen und wollen eine Saison schaffen, in der wir über die ganze Zeit relativ stabil sein können.“ Was dabei am Ende herausschauen könnte, wagte Stöger nicht zu prophezeien. „Weiter rauf werden wir auf jeden Fall nicht mehr kommen“, schmunzelte der 59-Jährige.

Damit es keinen eklatanten Rückfall gibt, werkt Geschäftsführer Sport Markus Katzer noch an weiteren Spielerverpflichtungen. Dafür könnte auch noch der eine oder andere Spieler den Club verlassen. „Ich weiß nicht, was noch auf dem Transfermarkt passieren wird“, meinte Stöger. Die jüngsten Lobeshymnen auf das Rapid-Aufgebot kann der Coach nicht ganz nachvollziehen. „Jeder redet darüber, was wir für einen guten Kader haben. Das ist spannend für mich“, erklärte Stöger und verwies auf prominente Abgänge wie Guido Burgstaller, Isak Jansson, Dion Beljo oder Mamadou Sangare sowie auf viele kurzfristig zu integrierende Neuzugänge.

Der Trainer betonte aber auch seine Zufriedenheit mit dem aktuellen Kader, zumal die vielen englischen Wochen bisher keine gravierenden Verschleißerscheinungen zur Folge hatten. „Wir haben viele Spieler, die immer Donnerstag und Sonntag gespielt haben, und man hat bei ihnen keinen extremen Leistungsabfall gemerkt.“

Zittern um Shootingstar Dahl

Einer der Viel-Spieler, Petter Nosa Dahl, musste gegen Hartberg wegen Muskelproblemen ausgetauscht werden. Ob es sich dabei um eine schlimmere Verletzung handelt, war zunächst unklar. Nur wegen Krämpfen vom Platz musste Startelf-Debütant Martin Ndzie.

