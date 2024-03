Rapid mit Horrorbilanz gegen Meistergruppen-Teilnehmer

Ein Unentschieden in Klagenfurt reichte: Der SK Rapid qualifizierte sich in der letzten Runde des Grunddurchgangs für die Meistergruppe. Gegen die Teilnehmer der Meistergruppe haben die Hütteldorfer in dieser Saison eine Horrorbilanz.

„Unser erstes Ziel ist erreicht“, sagte Innenverteidiger Leopold Querfeld nach dem Spiel im Sky-Interview. Wirft man einen Blick auf den bisherigen Saisonverlauf, gab es gegen die fünf Gegner des oberen Play-offs bislang wenig zu lachen. Gegen Red Bull Salzburg, Sturm Graz, LASK, Austria Klagenfurt und TSV Hartberg gelang in zehn Spielen nämlich kein einziger Sieg.

Gegen Sturm (1:1 und 1:1) und den LASK (1:1 und 3:3) gab es je zwei Unentschieden und holte immerhin vier Punkte. Gegen Klagenfurt holten die Grün-Weißen einen Zähler (2:3 und 1:1). Gegen Salzburg (0:2 und 0:1) und Hartberg (0:1 und 0:1) gab es keinen Punktgewinn. Insgesamt gelangen den Rapidlern also gegen die Meistergruppen-Teilnehmer nur fünf Punkte.

Tabellenführer Salzburg holte im Vergleich gegen die Teams aus der Meistergruppe 21 Zähler. Sturm erlangte 15 und LASK 14 Punkte. Klagenfurt gelangen elf Punkte und den Hartbergern zehn.

