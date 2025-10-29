Rapid müht sich gegen St. Pölten ins Viertelfinale

Der SK Rapid feierte im ÖFB-Cup-Achtelfinale einen 1:0-Auswärtserfolg bei SKN St. Pölten. Ercan Kara erzielte das Goldtor (31.) für die Hütteldorfer.

St. Pölten hielt mit Rapid zunächst ebenfalls mehr als gut mit. Der Zweitliga-Leader hatte sogar die besseren Chancen, in Führung gingen aber die Hütteldorfer. Nikolaus Wurmbrand fand an der zweiten Stange den Kopf von Ercan Kara (31.). Vor ausverkauftem Haus (8.076) drückte der SKN im zweiten Abschnitt phasenweise vehement auf das 1:1. Sondre Sogen köpfelte die große Ausgleichschance nach einem verlängerten Corner zur Stundenmarke über die Latte. Im Finish verstand es Rapid jedoch, den Außenseiter vom eigenen Tor fernzuhalten und feierte vor dem Duell mit Sturm am Sonntag (live auf Sky Sport Austria) den zweiten Pflichtspielerfolg en suite.

(APA)

Beitragsbild: Imago