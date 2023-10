Rapid muss weiter auf Kongolo verzichten

Der SK Rapid gastiert am Mittwoch im Achtelfinale des ÖFB Cups beim SKU Amstetten. Trainer Zoran Barisic muss dabei auf Terence Kongolo verzichten.

Der Innenverteidiger musste am vergangenen Freitag das Training abbrechen und verpasste daraufhin das Ligaspiel gegen den LASK. Wie der SK Rapid am Dienstag mitteilte laboriert der 29-Jährige an Hüftproblemen und wird derzeit von der medizinischen Abteilung betreut.

Neben Kongolo fehlt Innenverteidiger Nenad Cvetkovic nach seinem im August erlittenen Kreuzbandriss. Nikolas Sattlberger ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den LASK in der 12. Runde spielberechtigt. Der 19-Jährige muss seine Sperre am Sonntag (ab 13:30 Uhr live und exklusiv bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) gegen den SCR Altach absitzen.

