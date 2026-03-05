Rapid stattet U17-Teamspieler mit erstem Vertrag aus

Der SK Rapid stattet einen ÖFB-Nachwuchsspieler mit seinem ersten Vertrag aus: Danko Filipovic unterschreibt bis Sommer 2028 beim SCR.

Der 16-jährige Innenverteidiger spielt seit 2020 in den Juniorenteams der Hütteldorfer und erhält nun seinen ersten Vertrag. Aktuell spielt er für die U18-Akademieauswahl der Grün-Weißen, Filipovic stand aber bereits im Zweitliga-Kader von Rapid II sowie im Aufgebot für das letzte Trainingslager. Als Doppelstaatsbürger lief der Defensivspieler außerdem schon für österreichische und serbische Nachwuchsnationalteams auf, zuletzt für die ÖFB-U17.

Rapid-Akademieleiter Schuldes: Vertrag „absolut verdient“

„Danko hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt sehr positiv entwickelt und sich diesen ersten Vertrag mit konstant starken Leistungen und großer Einsatzbereitschaft absolut verdient“, freut sich Rapids Akademieleiter Willi Schuldes für seine Zukunftshoffnung.

(Red.)

Beitragsbild: SK Rapid.