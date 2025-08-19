Rapid stellt Sangare für Vertragsgespräche frei

Der Abgang von Mamadou Sangare bei Rapid rückt immer näher. Wie die Grün-Weißen am Dienstag mitteilten, reist der 23-jährige Mittelfeldmann „in Abstimmung mit der sportlichen Leitung des SK Rapid ins Ausland und wird für Vertragsgespräche und etwaige Untersuchungen dafür freigestellt“.

Nach Sky-Informationen soll die Ablöse – ähnlich wie bei Rekordabgang Isak Jansson – knapp unter zehn Millionen Euro betragen. Abnehmer wird der RC Lens aus der französischen Ligue 1. Der Transfer soll noch vor dem Hinspiel im Conference-League-Playoff bei Györi ETO (Donnerstag, 19 Uhr) vollzogen werden – der 23-Jährige wird nicht mehr mit den Hütteldorfern nach Ungarn reisen.

Sangare war im Sommer 2024 um kolportierte 700.000 Euro von Red Bull Salzburg zu Rapid gewechselt, die Bullen besitzen dem Vernehmen nach auch eine Weiterverkaufsbeteiligung am 23-Jährigen. Lens hatte sich im Sommer schon mit einem Spieler aus der österreichischen Bundesliga verstärkt. Von Salzburg kam ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo zum Ex-Klub von Kevin Danso.

Nächstes großes Transfer-Plus

Rapid hatte im Sommer bereits Offensivmann Isak Jansson um eine Ablöse von bis zu 10 Millionen Euro (samt Bonuszahlungen) in die Ligue 1 an Nizza verkauft. Für Sangare wurde bereits Ersatz geholt. Der Kameruner Martin Ndzie wurde vom israelischen Erstligisten Ashdod verpflichtet. Mehr als zwei Millionen Euro war der 22-Jährige Rapid wert.

Indes steht in Hütteldorf die Verpflichtung des australischen Teamkickers Marco Tilio kurz vor dem Abschluss. Nach Sky-Informationen will Rapid den 23-jährigen Flügelspieler für eine Gebühr von 400.000 Euro für die laufende Saison von Celtic Glasgow ausleihen. Kommt der Flügelspieler in 20 oder mehr Pflichtspielen zum Einsatz, aktiviert sich zudem eine Kaufpflicht. Rapid müsste in dem Fall eine Summe von 1,5 Millionen Euro an die Schotten überweisen.

(APA)/Bild: Imago