Rapid testet im Sommer gegen deutschen Bundesligisten

Im Sommer 2023 gastierte der SK Rapid im Rahmen eines Vorbereitungsmatches im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick, zwei Jahre später wird es im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf zu einem Wiedersehen mit dem 1. FC Union Berlin kommen.

Die Eisernen werden am Sonntag, 20. Juli 2025 um 16 Uhr, der attraktive Gast beim traditionellen Internationalen Testspiel von Matthias Seidl & Co sein. In den Reihen der Berliner, die sich diesen Sommer auf ihre siebente Saison in der höchsten deutschen Spielklasse vorbereiten werden, stehen mit ihrem Kapitän Christopher Trimmel und ÖFB-Innenverteidiger Leopold Querfeld gleich zwei Spieler mit einer langen Spielervergangenheit in Grün-Weiß.

(skrapid.at)/Bild: Imago