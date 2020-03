Rapid-Ultras bekunden Solidarität mit Italien

Die Ultras des SK Rapid Wien haben gestern ihre Solidarität mit dem schwer vom Coronavirus heimgesuchten Nachbarland Italien bekundet.

Die Anhänger montierten an der italienischen Botschaft in Wien zwei Transparente. “Non mollare ami. Siamo tutti con voi” – “Gebt niemals auf. Wir sind alle mit euch”, stand auf den Spruchbändern geschrieben.

Mit mehr als 9.000 Todesopfern ist Italien besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen und meldete alleine gestern 919 neue Opfer.

Am Abend des abgesagten Länderspiels zwischen den Nationalmannschaften von England und Italien erstrahlte der berühmte Bogen über dem Londoner Wembleystadion gestern in den Farben grün-weiß-rot.

“Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld @azzurri, aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit”, twitterte der englische Fußball-Verband am Freitag.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy

— England (@England) March 27, 2020