Rapid verlängert mit Mittelfeld-Talent

Nicolas Bajlicz und der SK Rapid haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026 geeinigt. Schon im Jänner 2022 entschied sich der gebürtige Wiener für einen Wechsel aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln zum SK Rapid.

Nach Einsätzen in der U17 und U19 des „Effzeh“ war Nicolas Bajlicz von Beginn an ein Teil der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer, wo er schon in der ADMIRAL 2. Liga sein Talent unter Beweis stellen konnte. Insgesamt absolvierte 31-fache ÖFB Nachwuchsteamspieler, der seit dem vergangenen Sommer zum Trainingskader der Profimannschaft zählt, aber noch auf seine ersten Bundesligaminuten wartet, 43 Pflichtspiele für Rapid II.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Nico ist nach seiner kleinen Verletzung im Trainingslager nun im Frühjahr bei Rapid II wieder richtig gut in Fahrt gekommen. Er ist ein technisch begnadeter Fußballer, der gerade im Spiel mit dem Ball und unter Druck große Qualitäten hat. Wir freuen uns, dass er trotz anderer Optionen sich für den Weg bei uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er den nächsten Entwicklungsschritt in den kommenden Monaten setzen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet.“

(SK Rapid)/Bild: SK Rapid