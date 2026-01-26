Rapid verlängert mit U-17-Vizeweltmeister

SK Rapid II hat den Vertrag mit Flügelspieler und U17-Vizeweltmeister Kenny Nzogang vorzeitig bis zum Sommer 2028 verlängert. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Das aktuelle Arbeitspapier des 17-Jährigen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. In der laufenden Saison kam der Nachwuchs-Nationalspieler bereits fünfmal in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Nzogang zwölf Länderspiele für die österreichische U17-Auswahl und stand unter anderem bei der erfolgreichen U17-Weltmeisterschaft in Katar in fünf Partien auf dem Platz.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Vertragsverlängerung: „Es freut mich sehr, dass Kenny Nzogang weiterhin Grün-Weiß trägt. Als Flügelspieler zeichnet er sich vor allem durch seine Dynamik und Qualität im eins gegen eins aus. Ich wünsche ihm für die laufende Rapid II-Saison sowie für seine persönliche Entwicklung beim SK Rapid alles Gute.“

Foto: GEPA