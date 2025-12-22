Rapid verlängert mit Verteidiger Demir

Der SK Rapid bindet „Eigengewächs“ Furkan Demir vorzeitig. Der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert.

Der Wiener kam im Sommer 2013 vom First Vienna FC in den Nachwuchs des SK Rapid und durchlief alle Altersstufen. Für SK Rapid II brachte es Demir in der zweithöchsten Spielklasse und in der Regionalliga Ost auf 39 Partien (3 Tore), in der Saison 2024/25 kam er dann als Leihspieler beim TSV Hartberg auf 25 Liga- und vier Cupeinsätze. Vergangenen Sommer kehrte er aus der Oststeiermark retour nach Wien-West-Hütteldorf. Seither brachte er es auf 23 Pflichtspiele , darunter neun auf internationaler Bühne. Zudem absolvierte er sieben Länderspiele für die türkische U21-Nationalmannschaft.

„Furkan Demir hat in der vorigen Saison mit viel Spielpraxis beim TSV Hartberg einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht und sich nach seiner Rückkehr mit viel Einsatz zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Sein Ehrgeiz und seine Mentalität sind vorbildlich und ich bin sicher, dass er sich noch weiter verbessern kann und wird. Daher freue ich mich sehr, dass wir uns auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um vorerst weitere zwei Saisonen einigen konnten. ´Furki´ ist auch ein Vorbild für alle Spieler aus unserer Akademie und beweist, dass man mit Fleiß, der richtigen Einstellung und Geduld die Chance hat, sich bis in die Profimannschaft hochzuarbeiten“, so Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Quelle: Pressemitteilung SK Rapid

Beitragsbild: GEPA