Rapid verleiht Innenverteidiger nach Slowenien

Der SK Rapid verleiht Innenverteidiger Jakob Brunnhofer für die kommende Saison an den slowenischen Erstligisten NK Bravo. Der Drittplatzierte der abgelaufenen Spielzeit qualifizierte sich zudem für den Europacup.

Der 20-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern von Rapid II und absolvierte 26 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. Mit dem Wechsel nach Slowenien soll der Abwehrspieler nun den nächsten Entwicklungsschritt machen und auf höherem Niveau weitere Spielpraxis sammeln.

„Jakob ist bei uns zum absoluten Stammspieler in der ADMIRAL 2. Liga gereift. Ich bin überzeugt davon, dass er bei NK Bravo wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln sowie den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, erklärt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Die Leihe ist auf eine Saison angelegt, im Sommer 2027 soll Brunnhofer nach Hütteldorf zurückkehren.