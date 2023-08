Rapid verleiht Offensivtalent Schwarz zu Bundesliga-Rivale

Der SK Rapid verleiht Offensivtalent Sky Schwarz für eine Saison zu Austria Klagenfurt. Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt.

Der 23-fache ÖFB-Nachwuchsteamspieler durchlief seit 2018 die gesamte Akademie des SK Rapid. In der vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Saison erholte sich der 19-Jährige im Herbst noch von einer Knieverletzung und stand für Rapid II im Vorjahr elf Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore.

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Mit dem Abstieg unserer zweiten Mannschaft in die Regionalliga war es für uns auch klar, dass wir dem einen oder anderen talentierten Spieler per Leihe gerne die Chance auf Einsatzminuten in der Bundesliga verschaffen würden. Im Falle von Sky hat es sich nun mit Austria Klagenfurt, einem gut geführten Klub, der auf junge Spieler setzt, für alle Beteiligten sehr gut ergeben. Ich wünsche ihm viel Erfolg im kommenden Jahr und hoffe, dass er seine Entwicklung entsprechend weiter fortsetzen wird. Wir werden seine Schritte in Klagenfurt genaustens verfolgen.“

„Sky ist ein junger, hungriger und sehr talentierter Bursche, der sich auf beiden Flügeln wohl fühlt. Er ist schnell, trickreich, hat ein gutes Auge für den Nebenmann und sucht auch selbst den Abschluss. Auf den Seiten waren wir in der Offensive recht dünn besetzt und ich bin froh, dass wir diese Lücke mit ihm schließen konnten. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen von Rapid Wien, dass sie dem Leihgeschäft zugestimmt haben“, sagt Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Schwarz selbst sagt: „Ich freue mich den Schritt in die höchste österreichische Spielklasse zu machen und möchte die Chance nutzen, um mein Potenzial auf Bundesliganiveau unter Beweis zu stellen. Mein Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison mit Austria Klagenfurt zu spielen und in der Folge als noch besserer Offensivspieler zum SK Rapid zurückzukehren.“

Bild: GEPA