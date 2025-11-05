Rapid vermeldet Rekordumsatz & leichten Gewinn

Der SK Rapid hat das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Umsatzrekord abgeschlossen.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, erzielten die Hütteldorfer in diesem Zeitraum Erlöse von 61,42 Millionen Euro und damit erstmals mehr als 60 Millionen.

Der Gewinn nach Steuern beträgt 23.404 Euro, das Eigenkapital liegt bei 21,63 Millionen Euro.

Umsatzrekord durch volle Stadien und Europacup-Erfolg

Laut Rapid sind mehrere Faktoren für das positive Ergebnis verantwortlich: Die höchsten Ticketing-Erlöse seit dem Einzug ins Allianz Stadion im Sommer 2016, starke Verkaufszahlen im Merchandising sowie eine gestiegene Mitgliederzahl. Mit Stichtag 30. Juni 2025 waren 23.949 Vereinsmitglieder gemeldet, mittlerweile zählt Rapid mehr als 25.000.

Auch die Teilnahme am Viertelfinale der UEFA Conference League trug wesentlich zum Rekordergebnis bei. Der Klub bestritt in der Saison 2024/25 acht internationale Heimspiele – so viele wie noch nie in der Vereinsgeschichte.

Die ordentliche Hauptversammlung des SK Rapid findet am Samstag, 15. November 2025, im Allianz Stadion statt. Den Geschäftsbericht gibt’s hier.

(SK Rapid/Red.)

Bild: GEPA