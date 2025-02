Knappe Niederlage: Rapid verpasst Youth-League-Achtelfinale

Die U19 des SK Rapid hat das Achtelfinale der UEFA Youth League knapp verpasst. Das von Rapid-Amateure-Coach Jürgen Kerber betreute Hütteldorfer Jungteam unterlag Titel-Mitfavorit Atletico Madrid im Weststadion mit 1:2 (1:1) und scheiterte somit im Sechzehntelfinale.

Dabei begann die Partie Rapid gut: Nach toller Einzelleistung und Flanke von Eaden Roka verwertete Jovan Zivkovic die Hereingabe im zweiten Versuch zur grün-weißen Führung (22.). Doch die U19 von Atletico konnte durch Jano Monserrate mit einem Schuss aus der Strafraummitte noch vor der Pause ausgleichen (38.). Nach dem Seitenwechsel konnten die Spanier das Spiel zu ihren Gunsten drehen, Omar Janneh traf mit einem Abschluss unter die Latte zum 2:1 für Atletico (61.).

Damit endet auch eine beeindruckende Reise von Rapid in der Youth League. Die grün-weißen Youngster kämpften sich nicht via Ligaphase, sondern im K.o.-Modus weiter. Die Wiener kamen jeweils in Hin- und Rückspiel mit Erfolgen über Braga und den FC Basel weiter.

Nach dem Youth-League-Aus von Rapid dürfen sich noch zwei österreichische Vertreter Hoffnungen auf den Titel machen. Sowohl die U19 des SK Sturm als auch die Youngster von Red Bull Salzburg erreichten am Mittwoch jeweils durch Siege im Elfmeterschießen die Runde der letzten 16.

(APA)/Bild: GEPA