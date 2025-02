Salzburg folgt Sturm ins Youth-League-Achtelfinale

Nach dem SK Sturm hat auch Red Bull Salzburg das Youth-League-Achtelfinale erreicht.

Die U19 der Salzburger setzten sich gegen Celtic Glasgow im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Nach 90 Minuten stand es 1:1 (0:0).

Salzburg dominiert Partie

Die Salzburger übernahmen in Liefering sofort das Zepter und bestimmten das Spiel. Die Truppe von Trainer Daniel Beichler tat sich gegen die defensiv stehenden Schotten jedoch lange Zeit schwer. Salzburg ließ Celtic zwar gar nicht zum Zug kommen, es fehlte allerdings lange die nötige Präzision. Doch in der 56. Minute gelingt den jungen Bullen, nach Vorlage von Alexander Murillo, durch Moser der erste Treffer des Spiels. Eine Führung, die hingegen nur bis zur 68. Minute hielt und die Celtic mit seiner ersten Chance im Spiel per direktem Freistoß durch Kyle Ure beendete. Das anstehende Elfmeterschießen konnte der Sieger des europäischen U19-Bewerbs von 2017 aus Salzburg für sich entscheiden.

Noch am Mittwochabend kann Rapid Wien gegen Atlético Madrid ein erfolgreiches österreichisches Trio vervollständigen.

(APA/Red.)

Bild: Red Bull Salzburg