Rapid verzweifelt an Hartberg-Goalie Sallinger: „Hatte heute mehr zu tun als normal“

Nach dem 1:0-Erfolg des TSV Hartberg gegen den SK Rapid (Spielbericht + Highlights) dürfen sich die Steirer vor allem bei Torhüter Raphael Sallinger bedanken, der die Rapid-Offensive mit insgesamt zwölf Paraden zur Verzweiflung trieb.

Im Sky-Interview nach der Partie zeigte sich Sallinger aber bescheiden und spielte seine Leistung herunter. „1:0 zu gewinnen und zu Null spielen, das tut richtig gut. Wir sind überglücklich, dass wir das über die Zeit gebracht haben. Ich hatte heute vielleicht etwas mehr zu tun als normal. Heute habe ich mich vielleicht öfter auszeichnen können, aber die gesamte Mannschaft hat dazu beigetragen“, sagte Sallinger.

Der Torhüter haderte vielmehr mit den verpassten Kontermöglichkeiten seiner Mannschaft. „Wir hatten so viele Umschaltmomente, die wir so schlecht fertig gespielt haben. Da hätten wir früher 2:0 in Führung gehen können. In der zweiten Hälfte war es mit Ball viel zu wenig, das haben wir uns nur aufs Verteidigen konzentriert“, monierte Sallinger.

4032 957 Raphael Sallinger Position Torhüter Verein TSV Egger Glas Hartberg

Seine überragende Leistung im Spiel gegen Rapid untermauern auch die Zahlen beim Sky Sport Austria Fußballmanager „Ankick“. Sallinger sammelte in der 14. Runde unglaublich 957 Punkte – die höchste Punktezahl, die jemals von einem einzelnen Profi bei „Ankick“ geholt wurde!

