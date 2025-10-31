Rapid vor Topduell gegen Sturm wieder im Aufwind

In der ADMIRAL Bundesliga steigt am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei!) das Schlagerspiel zwischen dem SK Rapid und Sturm Graz. Beide Spitzenteams quälten sich am Mittwoch ins Viertelfinale des ÖFB-Cups.

Mit zuletzt zwei Siegen am Stück befindet sich Rapid nach davor fünf Niederlagen en suite wieder im Aufwind. Bei den Zuschauerzahlen gab es ohnehin keinen Einbruch, auch für das Duell mit dem Meister waren bis Freitagmittag schon 22.000 Tickets abgesetzt. „Für uns ist das ein Signal, wie sehr die Mannschaft die Leute interessiert. Wir wollen schauen, dass wir dem gerecht werden“, erklärte Trainer Peter Stöger. Sein Team bekomme es mit der „besten Mannschaft Österreichs“ zu tun, beteuerte der Wiener.

Sturm verfüge „über den einen oder anderen speziellen Spieler, der aus nichts sehr viel machen kann“, betonte Stöger. Die jüngsten Siege über Ried und St. Pölten sorgten bei Grün-Weiß für eine gewisse Erleichterung. „Die Mannschaft hat sich aus einer schweren Phase rausgearbeitet.“ Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte Paul Gartler, der Niklas Hedl bis auf Weiteres als Einsergoalie verdrängte. „Stand jetzt gibt es keinen Grund, Paul rauszugeben“, meinte Stöger, der wohl auch wieder auf eine Dreierkette setzen wird. Dadurch funktioniere die Restverteidigung besser, so Stöger.

Rapid vor Sturm-Auswärtsserie gewarnt

Sturm hat seine Tabellenführung einer bisher perfekten Auswärts-Ausbeute (sechs Siege) zu verdanken. Die Bilanz gegen Wiener Mannschaften ist unter Jürgen Säumel aber ausbaufähig: In acht Duellen mit Rapid und der Austria setzte es sechs Niederlagen bei nur einem Sieg und einem Remis. Von den jüngsten fünf Partien gegen Rapid konnte nur eine gewonnen werden. Die Punkte holten die Grazer zuletzt gegen die vermeintlich kleinen Teams – und Salzburg.

Das soll sich nun laut Säumel ändern. „Spiele gegen Rapid sind immer geprägt von hoher Intensität, großartiger Atmosphäre und zwei Topteams, die sich nichts schenken. Am Sonntag wollen wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und alles daran setzen, Punkte aus Hütteldorf mit nach Graz zu nehmen“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

(APA) / Bild: GEPA