Rapid wieder in Form – Sonnleitner: „Das Momentum spricht für sie“

Als Spieler stand Mario Sonnleitner in 436 Bundesliga-Spielen für vier Klubs auf dem Feld. Mehr als die Hälfte davon absolvierte der Steirer für den SK Rapid. Im Sky-Interview spricht der 39-Jährige über die aktuelle Situation seines Ex-Klubs.

Nach einem starken Saisonstart erlebten die Hütteldorfer einen katastrophalen Herbst. Zwischen Anfang November und Ende Dezember blieb Rapid neun Spiele in Folge ohne Sieg, im Frühjahr folgte das herbe Cup-Aus gegen die SV Ried und auch die 0:2-Derby-Niederlage gegen die Wiener Austria hinterließ nicht nur wegen der schwachen sportlichen Leistung einen bitteren Nachgeschmack.

„Wenn man mich vor zwei oder drei Monaten gefragt hätte, hätte ich nicht viel Positives sagen können. Es war sehr zerfahren. Der Trainerwechsel, ein neuer Spielstil, viele verletzte Spieler. Da war das Selbstvertrauen faktisch weg“, so Sonnleitner.

Durch den Einzug in die Meistergruppe und den Sieg zum Auftakt bei Red Bull Salzburg gelang Grün-Weiß die Trendwende. „Man sieht dann, wie schnell es im Fußball gehen kann. Dank des Modus der Bundesliga und der Punkteteilung ist Rapid jetzt wieder oben dabei. Das Momentum spricht aktuell für sie“, so der ehemalige Rapid-Profi.

Rapid nun doch Meisterkandidat? Das sagt Sonnleitner

Aber kann den Hütteldorfern wirklich der große Coup gelingen? „Sie müssen weiter hart arbeiten und fokussiert bleiben. Sie haben jetzt zwar zwei Spiele gegen Salzburg gewonnen, aber es bleibt eng in der gesamten Liga. Da kann man zum aktuellen Zeitpunkt keine Prognose abgeben.“

Vielmehr glaubt Sonnleitner an ein komplett offenes Titelrennen: „Alle, die in dieser Meistergruppe sind, können in diesem Jahr auch Meister werden.“

Klassenerhalt für Hartberg „größter Erfolg“

Mit dem TSV Hartberg hat es auch ein weiterer Ex-Klub von Sonnleitner – neben Sturm Graz und Rapid – geschafft, in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga einzuziehen. Laut dem 39-Jährigen ist der vorzeitige Klassenerhalt bereits der größte Saisonerfolg der Oststeirer.

„Ich glaube, bei Hartberg ist es meistens das erste Ziel, nicht abzusteigen. Mit dem Einzug in die Meistergruppe ist das bereits erreicht. Das ist der größte Erfolg für den Verein“, so der ehemalige Innenverteidiger, der zwei Saisonen für die Hartberger auflief.

Sonnleitner lobt Hartberg: „Machen eine tolle Arbeit“

Für den TSV hat Sonnleitner nur lobende Worte übrig: „Wenn man bedenkt, wie Infrastruktur, Budget und Rahmenbedingungen in Hartberg sind, machen die Verantwortlichen eine tolle Arbeit. Man sieht selten, dass so viel Ertrag aus den Möglichkeiten gewonnen wird. Vereinsführung, Spieler und Trainer leisten alle eine Top-Arbeit.“

„Aber man muss realistisch sein, sie werden in jedem Spiel der Underdog sein“, so Sonnleitner weiter. „Sie werden eine schwer zu knackende Nuss bleiben. Daher traue ich auch Hartberg alles zu. In der Liga ist es generell sehr ausgeglichen, egal ob Meister- oder Qualifikationsgruppe.“

SK Rapid vs. LASK am heutigen Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Bilder: GEPA