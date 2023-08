Rapid will Hürde Debrecen nehmen

Für Rapid geht es am Donnerstag (21.00 Uhr) in Debrecen darum, die Chance auf den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Conference-League am Leben zu erhalten. Nach dem sogar etwas glücklichen 0:0 vergangene Woche in Hütteldorf hoffen die Grün-Weißen mit einem erfolgreichen Rückspiel auf eine Verlängerung der Europacup-Saison. Bei einem Sieg in Ungarn würde im Play-off allerdings Vorjahresfinalist Fiorentina warten, was eine Mammutaufgabe bedeuten würde.

„Ich wünsche mir von ganzem Herzen gegen die Fiorentina spielen zu dürfen. Das ist ein Gegner auf Weltklasse-Niveau“, meinte Rapid-Coach Zoran Barisic am Mittwoch bei einem Pressegespräch. „Aber jetzt gilt es einmal die Hürde Debrecen zu nehmen. Unser ganzer Fokus und all unsere Energie liegen auf diesem Spiel.“ Rund tausend Rapid-Fans wollen ihr Team im Osten Ungarns zum Sieg peitschen. Mit recht viel Selbstvertrauen fahren die Rapidler aber nach dem zuvor eigentlich guten Saisonstart nicht nach Debrecen. Denn die 0:1-Heimniederlage gegen Hartberg hat den Wienern einen Dämpfer verpasst.

„Wir haben die Niederlage offen und sachlich analysiert, um aufzuzeigen, welche Dinge nicht funktioniert haben. Es ist wichtig, negative Erlebnisse schnellstmöglich zu verarbeiten und abzuhaken, da ist es natürlich von Vorteil, wenn schnell wieder ein Spiel ansteht“, will Barisic nun rasch wieder nach vorne schauen. Die Mannschaft sei mental sehr gut beieinander. „Die Niederlage gegen Hartberg haben wir uns selbst zuzuschreiben, es gilt ruhig zu bleiben und weiterhin an sich zu glauben.“

Debrecen sei „spielerisch sehr stark und verfüge über viel individuelle Klasse“. „Es wird eine heiße Atmosphäre herrschen. Kleinigkeiten, und möglicherweise auch das Glück, werden entscheidend sein.“ Am Angriffs-Fußball will der Coach nichts ändern. „Wir wollen auch auswärts in Debrecen unsere offensive Grundausrichtung beibehalten. Wenn wir weiterkommen wollen, sollten wir dort gewinnen.“

Im Kader wechselt ein Flügelstürmer den anderen ab: der zuletzt erkrankte Linksaußen Marco Grüll kehrt wieder zurück, dafür fällt nun Nicolas Kühn wegen einer Grippe aus. Ante Bajic wird auch dabei sein, Zugang Lukas Grgic ist noch nicht soweit. „Ich werde definitiv nur Spieler einsetzten, die 100 Prozent fit sind“, so Barisic.

Bei Debrecen schob man die Favoritenrolle weiterhin den Grün-Weißen zu. „Ich denke, Rapid ist weiterhin der Favorit auf den Aufstieg“, sagte Trainer Srdjan Blagojevic. Im Hinspiel hatte die spielstarke ungarische Mannschaft ihr Können durchwegs unter Beweis gestellt und Rapid mit zwei Stangenschüssen in die Bredouille gebracht. „Ich glaube aber, dass wir im Rückspiel noch besser spielen können“, kündigte Blagojevic selbstbewusst an.

(APA)

Beitragsbild: GEPA