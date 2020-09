via

via Sky Sport Austria

Dynamo Kiew ist der Favoritenrolle in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League gerecht geworden. Die Ukrainer setzten sich am Dienstag im Heimduell mit AZ Alkmaar mit 2:0 durch. Playoff-Gegner ist entweder Rapid oder KAA Gent. Aufgrund der Coronakrise wurde das Duell in nur einer Partie entschieden. Für die Tore sorgten Gerson Rodrigues (49.) und Mykola Schaparenko (86.).

(APA)

Artikelbild: Getty