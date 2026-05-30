Sky-Info: Rapid-Youngster Music weckt Begehrlichkeiten

Fünf Tore und 7 Assists in 28 Spielen: Rapid II-Shootingstar Ensar Music (18) zählte in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga zu den großen Lichtblicken beim Elftplatzierten aus Hütteldorf und avancierte in seiner zweiten Profisaison zum Leistungsträger und einem der besten Assistgeber der Liga.

Droht dem SK Rapid nun der Verlust eines Talents aus den eigenen Reihen? Nach Sky-Informationen gibt es bereits reges Interesse aus dem Ausland.

Demnach haben bereits einige Teams aus Deutschland, Italien sowie Kroatien Interesse an einer Verpflichtung des aktuellen U19-Teamspielers des ÖFB bekundet. Konkret hat auch der kroatische Traditionsverein Hajduk Split den Kreativspieler im Visier.

ℹ️🟢 Sky-Info: SK Rapid II-Youngster Ensar #Music (18/ZOM) weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Interesse aus D, ITA und CRO (u.a. Hajduk Split). Vertrag bis 2027. Noch keine Gespräche über Verlängerung geführt. 25/26: 5 Tore, 7 Assists in 28 LigaZwa-Spielen @SkySportAustria pic.twitter.com/WRinPxrW1c — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) May 30, 2026

Music besitzt in Hütteldorf noch einen Vertrag bis 2027, Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden trotz kurzer Laufzeit nach Sky-Informationen jedoch noch nicht geführt. Zudem wartet Music bis dato noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Profis des SK Rapid.

Music überzeugt bei ÖFB-Junioren

Music gilt als großes Offensivtalent in den eigenen Reihen und hat seit 2014 alle Nachwuchsmannschaften des SK Rapid durchlaufen. Insgesamt bringt es der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler in 45 Spielen für die 2. Mannschaft des SK Rapid auf fünf Treffer und 15 Assists. Für die U19 des ÖFB feierte Music am 3. September des vergangenen Jahres sein Debüt und hat in sieben Spielen bereits vier Scorerpunkte beigesteuert.

Zudem führte Music die U19 in seinem zweiten U19-Länderspiel, beim 2:2 im Test gegen Wales, als Kapitän aufs Feld. Unter anderem traf das Offensivtalent in der EM-Qualifikation beim 3:0-Sieg gegen Schweden sowie der knappen 2:3-Niederlage gegen den Nachbarn aus Deutschland.

Berechtigte Hoffnungen wegen Förderer Johannes Hoff Thorup

Gänzlich unverborgen blieb die Entwicklung des 18-jährigen Talents den Verantwortlichen des SK Rapid jedoch nicht: Im Testspiel der Wintervorbereitung gegen First Vienna kam Ensar Music unter dem damaligen Neo-Rapid-Coach Hoff Thorup, der als großer Förderer von jungen Talenten gilt, zu seinem ersten Einsatz für den SK Rapid. Prompt erzielte Music beim 1:0-Sieg den Goldtreffer.

Johannes Hoff Thorup, der selbst aus dem Akademiefußball kommt, verfolgt die Entwicklung von Music intensiv. Speziell die Standardstärke und Technik von Rechtsfuß Music könnte bei einem Verbleib zukünftig ein zusätzlicher Trumpf für die Profis des SK Rapid werden.

Bild: GEPA