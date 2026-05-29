Offiziell: U17-Vizeweltmeister wechselt zu Rapid

Der SK Rapid hat das Rennen um Österreichs U17-Vizeweltmeister Nicolas Jozepovic gewonnen und den Youngster von Red Bull Salzburg verpflichtet. Das gaben die Hütteldorfer am Freitag offiziell bekannt.

Rapid setzte sich im Werben um das 18-jährige Stürmertalent gegen nationale und internationale Konkurrenz durch. Jozepovic unterschreibt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2030.

Der 18-jährige Stürmer & U17-Vizeweltmeister Nicolas #Jozepović kehrt zurück zum SK Rapid und unterschreibt einen Vertrag bis 2030: 👇 ▶️ https://t.co/6QDtHyhuPy#SCR2026 pic.twitter.com/abkTGgziHM — SK Rapid (@skrapid) May 29, 2026

Damit kehrt Jozepovic viereinhalb Jahre nach seinem Abgang zu Rapid zurück. „Zuallererst möchte ich mich bei allen Vereinsverantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Ich freue mich sehr, wieder beim SK Rapid und zurück in meiner Heimatstadt zu sein. Mir ist bewusst, welche große Herausforderung mich in Hütteldorf erwartet. Ich bin bereit, mich dieser voll und ganz zu stellen und alles dafür zu investieren, um meine Chancen zu bekommen“, sagt der Youngster über seinen Wechsel.

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt: „Ich freue mich außerordentlich, dass Nicolas Jozepović zu uns zurückkehrt. Er hätte neben einem Verbleib in Salzburg interessante Alternativen gehabt, umso bemerkenswerter ist es, dass wir ihn künftig wieder bei uns in Hütteldorf wissen dürfen. Nicolas ist ein hochveranlagter Stürmer, der bereits auf 38 Länderspiele in den diversen Altersklassen der ÖFB-Nachwuchsnationalteams bauen kann und spätestens mit den tollen Auftritten bei der U17 WM im November auch über unsere Grenzen Interesse hervorgelockt hat. Bei uns wird er im Sommer die Chance haben, die Vorbereitung mit der Profimannschaft zu starten, für die er sich mittelfristig über starke Einsätze bei Rapid II auch Chancen auf Einsatzzeiten erarbeiten könnte, so der 46-jährige Wiener.

Jozepovic überzeugte bei U17-WM

Der gebürtige Wiener gilt als eines der spannendsten österreichischen Offensivtalente. Speziell aufgrund der starken Leistungen bei der U17-WM in Katar 2025 mit zwei Treffern sowie drei Assists gab es zuletzt großes Interesse aus dem In- und Ausland.

Spätestens beim 4:0-Sieg der U17 unter Hermann Stadler gegen England im WM-Achtelfinale, als Nicolas Jozepovic drei Assists beisteuerte, ging der Stern des nunmehrigen U19-Teamspielers beim überraschenden Vizeweltmeistertitel in Katar endgültig auf.

HIGHLIGHTS | Neuseeland – Österreich | 3. Gruppenspiel U17-WM (Jozepovic-Treffer ab 0:12)

Perspektive bei Rapid als entscheidender Faktor

Ausschlaggebend für Jozepovic sollen vor allem die Gespräche mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer und Trainer Johannes Hoff Thorup sowie deren aufgezeigte Perspektive in Hütteldorf gewesen sein.

So soll der Stürmer die Sommervorbereitung mit den Profis absolvieren. In Hütteldorf sieht man in Jozepovic einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial für den Profibereich.

Jozepovic erzielte für den U18-Meister aus Salzburg in 18 Spielen zwölf Tore und führt damit auch die Torjägerliste in Österreich an. Insgesamt steuerte der 1,84 m große Angreifer Jozepovic in 59 Spielen für die U18- sowie U16-Akademie der Roten Bullen 31 Treffer bei.

Bild: GEPA