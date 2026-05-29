Friedl freut sich über gestiegenes Standing im ÖFB-Team

Trotz der großen Konkurrenz in der Innenverteidigung hat sich Marco Friedl in der jüngeren Vergangenheit zu einem fixen Bestandteil der österreichischen Nationalmannschaft gemausert.

Bei der EM vor zwei Jahren war der Tiroler noch Zuschauer, doch dann ging es in der Hierarchie bergauf. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung waren die beiden März-Testmatches, in denen Friedl in der Startelf stand. „Wenn du die Chance hast, musst du da sein“, sagte der 28-Jährige.

Sowohl beim 5:1 gegen Ghana als auch beim 1:0 gegen Südkorea bekam Friedl rund eine Stunde lang die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. „Der März-Lehrgang war extrem wichtig, die zwei Spiele sehr positiv“, sagte der Werder-Bremen-Profi am Freitag am ÖFB-Campus in Wien.