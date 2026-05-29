„Der beste Sasa“ – Kalajdzic sieht sich für Endrunde gerüstet

Sasa Kalajdzic hat rechtzeitig vor der Fußball-WM seine körperlichen Probleme abgeschüttelt. Zahlreiche schwere Knieverletzungen warfen den Zwei-Meter-Stürmer in den vergangenen Jahren immer wieder zurück, doch im Frühjahr kam Kalajdzic wieder so richtig auf Touren. Als Lohn gab es den Doublegewinn mit dem LASK und die Nominierung für die Endrunde in Nordamerika. Für sein zweites großes Turnier nach der EM 2021 sieht sich der 28-Jährige gerüstet.

Er sei mittlerweile in der Lage, problemlos zwei Partien pro Woche zu absolvieren, erzählte Kalajdzic am Freitag am ÖFB-Campus in Wien. „Deshalb bin ich froh und stolz auf mich und meinen Körper, dass er gut mithält. Ich mache aber auch viel dafür.“ Seine Einberufung in den WM-Kader sei „nicht selbstverständlich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut“.

Im Rennen um Einsätze als Mittelstürmer dürften derzeit Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic die Nase vorne haben. „Was meine Rolle sein wird, wird sich zeigen. Ich werde jede Rolle akzeptieren“, beteuerte der Wiener und meinte über seine Vorzüge: „Ich habe allein aufgrund meiner Größe ein anderes Profil und kann der Mannschaft etwas Besonderes geben.“

Kalajdzic will „der beste Sasa werden, der ich sein kann“

Der Sprung ins WM-Aufgebot gelang dank starker Auftritte mit dem LASK im Frühjahr. „Doch ich glaube schon, dass noch viel Luft nach oben ist“, meinte Kalajdzic. „Ich versuche, im Hier und Jetzt zu sein und jedes Training zu nutzen, um der beste Sasa zu werden, der ich sein kann.“

Die WM-Teilnahme bezeichnete der Angreifer als „absolute Krönung“. Als Kalajdzic die EURO 2024 aufgrund einer Verletzung verpasste, sei der Gedanke an einen möglichen Trip nach Nordamerika „ein zukünftiges Trostpflaster“ gewesen. Nun will der Angreifer das Turnier für Österreich zu einem „unvergesslichen Erlebnis“ machen.

Bei der EM vor fünf Jahren erzielte Kalajdzic beim Achtelfinal-Out gegen den späteren Europameister Italien mit einem spektakulären Kopfball das Ehrentor des ÖFB-Teams. Ähnliche Husarenstücke bei der bevorstehenden WM könnten dazu führen, dass Kalajdzic die kommende Saison nicht in der zweiten englischen Liga verbringen wird. Nach aktuellem Stand und dem Leih-Ende beim LASK steht er nämlich wieder bei Premier-League-Absteiger Wolverhampton unter Vertrag.

Keine Gedanken über klub-Zukunft

Schon jetzt kursieren Spekulationen etwa über einen Wechsel zu Schalke. „Aber es gab in meiner Karriere schon 1.000 Gerüchte, die lassen mich mittlerweile grundsätzlich kalt. Ich denke nur an das Nationalteam“, betonte Kalajdzic.

(APA) / Artikelbild: GEPA