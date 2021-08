via

Rapids Gegner im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League, Sorja Luhansk, hat am Samstag in der ukrainischen Meisterschaft daheim 1:1 gegen den FC Minaj gespielt.

Das Tor für die Ostukrainer erzielte der eingewechselte, iranische Mittelstürmer Allahyar Sayyadmanesh. Luhansk, das nach vier gespielten Partien mit vier Punkten vorläufig Tabellen-Achter ist, gastiert am kommenden Donnerstag in Wien. Das Rückspiel folgt eine Woche später in Saporischschja.

