Rapp-Nachfolger: Holstein Kiel präsentiert neuen Trainer

Nach der Freistellung von Marcel Rapp präsentieren die Holstein-Bosse auch direkt dessen Nachfolger. Tim Walter kehrt zurück nach Kiel.

Der 50-Jährige hatte die Störche in der Saison 2018/2019 auf seiner ersten Profistation ein Jahr lang trainiert. Jetzt soll er die KSV vor dem Durchmarsch bewahren.

Die Kieler sind nach dem Abstieg aus der Bundesliga auf den 14. Platz der 2. Bundesliga gerutscht – mittlerweile nur noch einen Punkt entfernt vom Relegationsplatz.

Der neue Kieler Coach hat mit Elversberg und Darmstadt gleich zum Start zwei Aufstiegsaspiranten vor der Brust.

(skysport.de) Foto: Imago