Raptors kassieren Niederlage im zweiten Duell gegen Hawks

Für die Toronto Raptors hat es am Freitag (Ortszeit) im zweiten Duell mit den Atlanta Hawks binnen 48 Stunden in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. Auf das 135:128 vom Mittwoch folgte ein 104:125. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit 15 Punkten, acht Rebounds, zwei Steals und einem Block in 25:20 Einsatzminuten.

Die Kanadier mussten im 25. Saisonspiel die 15. Niederlage einstecken. „Wir hatten Probleme in der Defense und am Rebound“, sagte Pöltl. Die Raptors waren kurz vor der Pause erstmals zweistellig in Rückstand geraten. Ein Comeback nach dem Seitenwechsel gelang u. a. auch deshalb nicht, weil Trae Young aufseiten der Gäste groß aufdrehte und 29 seiner 38 Punkte in den zweiten 24 Minuten der Partie erzielte. Bester Werfer bei Toronto war Scottie Barnes mit 23 Zählern.

Am Montag geht es für Pöltl und Kollegen gegen die Charlotte Hornets und damit auch um Revanche für das 116:119 auswärts zehn Tage zuvor.

In einem Spitzenspiel der Eastern Conference gewannen die Boston Celtics 128:111 gegen Orlando Magic. Jayson Tatum verbuchte 30 Punkte. Mit 19:5-Siegen ist Boston vorerst alleiniger NBA-Leader. Die San Antonio Spurs überraschten gegen die Los Angeles Lakers und beendeten mit einem 129:115 ihre 18 Spiele andauernde Niederlagenserie. Devin Vassell erzielte 36 Punkte für Pöltls Ex-Club. Victor Wembanyama schrieb mit 13 Zählern und 15 Rebounds doppelt zweistellig an. LeBron James verbuchte 23 Punkte für die Lakers und legte 14 Assists auf.

NBA-Ergebnis vom Freitag: Toronto Raptors (15 Punkte, 8 Rebounds in 25:20 Minuten von Jakob Pöltl) – Atlanta Hawks 104:125.

