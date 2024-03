Raptors kassieren ohne Pöltl elfte Niederlage in Folge

In der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl ihre elfte Niederlage in Serie kassiert.

Das 88:96 gegen die Brooklyn Nets beendete gleichzeitig die sechs Spiele andauernde Sieglosigkeit der Gäste. Die Raptors, die zuletzt am 3. März gewonnen haben, liegen auf Platz zwölf der Eastern Conference, eine Teilnahme am Play-in wird immer unwahrscheinlicher.

(APA)

Beitragsbild: Imago