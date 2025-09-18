Rashford-Show! Barca siegt in Newcastle
Der FC Barcelona hat einen Traumstart in die Champions League hingelegt und das Duell gegen Newcastle für sich entschieden.
Die Katalanen gewannen ihr kniffliges Auftaktspiel mit 2:1 (0:0). Mann des Abends im St. James‘ Park war Marcus Rashford (58./67.) mit einem Doppelpack.
Barcelona ließ auch ohne seinen verletzten Jungstar Lamine Yamal nichts anbrennen, offensiv schlug das Flick-Team eiskalt zu. Der Anschluss durch Anthony Gordon (90.) kam zu spät.
Die Tore im Video:
Tor – 0:1 Marcus Rashford (58.)
Tor – 0:2 Marcus Rashford (67.)
Tor – 1:2 Anthony Gordon (90.)
(Red./SID)
Beitragsbild: Imago.