Rassismus-Skandal? PSG nimmt wohl Ermittlungen gegen eigenen Trainer auf

Bahnt sich in Frankreich ein Rasissmus-Skandal an? Paris Saint-Germain soll interne Ermittlungen gegen Trainer Christophe Galtier aufgenommen haben.

Christophe Galtier wird vorgeworfen, seine eigenen Spieler beim OGC Nizza vergangene Saison rassistisch beleidigt zu haben. Urheber der Anschuldigungen ist der frühere Sportdirektor vom OGC Nizza, Julian Fournier, der in der Saison 2021/2022 mit Galtier bei dem Klub aus Südfrankreich zusammengearbeitet hatte.

RMC Sports hatte am Dienstagabend in seiner Sendung „After Foot“ eine E-Mail veröffentlicht, die Fournier vergangenes Jahr an die Nizza-Besitzer geschickt hatte. In besagter Mail schreibt der ehemalige Sportchef, dass Galtier ihm gegenüber gesagt habe, es dürfe „nicht so viele Schwarze und Muslime in der Mannschaft“ geben. Lilles Meistertrainer von 2021 soll weiter behauptet haben, dass die Spieler des OGC Nizza nicht zu dem passen, was den Menschen in der Stat und ihm persönlich entsprechen würden. „Es gab keine sportlichen Argumente, nur religiöse und Hautfarben-Argumente“, so Fournier.

PSG leitet wohl Ermittlungen ein

Paris Saint-Germain will den Fall wohl nun genauer untersuchen und leitete laut RMC Sport noch am Mittwochvormittag interne Untersuchungen ein. Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre eine Entlassung des Trainers unumgänglich, heißt es. Das Umfeld von Klub-Chef Nasser Al Khelaïfi habe dem Sender zudem versichert, dass die Verantwortlichen noch nichts von den Anschuldigen gewusst hätten, als der Rekordmeister den Trainer vergangenen Sommer verpflichtete.

