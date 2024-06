Rauschender Empfang für Real-Stars in Madrid

Die Champions-League-Sieger von Real Madrid sind bei ihrer Rückkehr in die spanische Hauptstadt begeistert empfangen worden. Schon weit vor der ganz großen Fiesta am Abend mit den Fußballfans am Cibeles-Brunnen versammelten sich die Massen und feierten sich und die Mannschaft des derzeit verletzten ÖFB-Stars David Alaba bei herrlichem Sommerwetter.

„Ich sage immer, dass dieser Verein etwas Besonderes ist“, betonte Jude Bellingham beim vereinseigenen Sender Real Madrid TV. Das 2:0 am Samstagabend gegen seinen ehemaligen Club Borussia Dortmund sei ein weiteres Beispiel dafür gewesen, auch für die Fans, erklärte Bellingham.

Bevor die Party richtig startete, ging es für die Mannschaft und die Trainer auch in die Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Im weißen Bus, eskortiert von Polizisten auf weißen Pferden, wurden sie im Schritttempo vorbei an Fans zum nächsten Feierort gebracht, der Puerta del Sol, einem der bekanntesten Plätze in Madrid. Auch dort Fans so weit das Auge reichte, begrüßt wurde das Team um Erfolgscoach Carlo Ancelotti dort von Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid.

Einen Sonderapplaus bekam der Deutsche Toni Kroos. Vereinschef Florentino Pérez dankte dem Mittelfeldstrategen, der seine Karriere nach der EM beenden wird und im Londoner Wembleystadion zum letzten Mal für die Königlichen aufgelaufen war.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago