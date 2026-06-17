RB Leipzig stellt Trainer Werner frei

RB Leipzig hat Cheftrainer Ole Werner freigestellt und den 38-Jährigen darüber in Kenntnis gesetzt.Auch Werners Assistenten Patrick Kohlmann und Tom Cichon müssen gehen. Die Entscheidung, die auch Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer mitgetragen wurde, wurde am Mittwochabend offiziell verkündet.

„Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen. Wir bedanken uns bei Ole, Tom und Patrick für ihre Arbeit und ihren Einsatz bei RB Leipzig. Sie haben einen großen Anteil am erfolgreichen Umbruch sowie an der Qualifikation für die Champions League. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind. Für ihre private und sportliche Zukunft wünschen wir Ole, Tom und Patrick alles erdenklich Gute“, wird Schäfer auf der Vereins-Homepage zitiert.

RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer Ole Werner Ole Werner ist nicht länger Cheftrainer von RB Leipzig. Auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann wurden freigestellt. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, informierte das Trainerteam am Mittwoch über die… pic.twitter.com/IWyVpjA4kq — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 17, 2026

Nach Sky Sport Informationen soll Martin Demichelis (RCD Mallorca) der Werner-Nachfolger werden.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago