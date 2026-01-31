Offiziell: RB Salzburg verpflichtet deutsches Verteidiger-Talent

Red Bull Salzburg hat sich mit dem deutschen U21-Teamspieler Tim Drexler verstärkt.

Der 20-jährige Verteidiger kommt vom deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und unterschrieb bei den Roten Bullen bis 30. Juni 2028. Der DFB-U21-Teamspieler hat für Hoffenheim 16 Bundesliga-Spiele absolviert und war zuletzt an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen.

Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagte über die Neuverpflichtung: „Mit Tim Drexler konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichten, der in seinen jungen Jahren auch schon über einiges an Erfahrung verfügt. Positiv ist außerdem, dass Tim – bei uns grundsätzlich für die Innenverteidigung vorgesehen – in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar ist.“

(APA/Red.) / Foto: Red Bull Salzburg