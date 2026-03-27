Real-Abgang steht wohl fest

Laut der spanischen Marca hat sich Dani Ceballos dazu entschieden, Real Madrid trotz gültigen Vertrages bis 2027 am Ende der laufenden Saison zu verlassen.

Dem Bericht zufolge werde der spanische Rekordmeister dem 29-jährigen Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen.

Ceballos zu Real Betis?

Eine Ablöse wollen die Madrilenen trotzdem noch für Ceballos generieren. Im Sommer endet dann wohl seine Zeit bei den „Königlichen“ nach insgesamt neun Jahren. In dieser Saison kommt der Spanier nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Ceballos wird bereits mit seinem Jugendklub Real Betis in Verbindung gebracht.

(Red.)

Bild: Imago