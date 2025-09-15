Real beginnt CL-Mission mit Mbappe in Topform – Sabitzer gegen Juve gefordert

Der Superstar soll seine momentane Topform auch beim Champions-League-Start ausspielen: Mit einem bestens in Schuss befindlichen Kylian Mbappé steht Real Madrid am Dienstag gegen Olympique Marseille (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria oder mit Sky Stream) vor einer Pflichtaufgabe, die für den entthronten Rekordsieger gleich ein Spiel mit Signalwirkung sein soll. Unter Neo-Trainer Xabi Alonso soll „La Decimosexta“, der 16. Titel der „Königlichen“ in der europäischen Fußball-Königsklasse, nach Madrid geholt werden.

Vier Tore und eine Vorlage hat Mbappé in den ersten vier Partien der spanischen Meisterschaft bereits angeschrieben. Spaniens Gazetten sprechen vom besten Mbappé, seit der Franzose im Vorsommer ins Real-Dress geschlüpft ist. Geht es nach dem 26-Jährigen, läuft der Weg bis ins Endspiel am 30. Mai in der Puskas-Arena von Budapest sowieso nur über sein Team. „Ich sage immer: Real Madrid. Aber es gibt viele gute Teams in Europa, wirklich viele.“

Weg zum Ballon d’Or

Die Sehnsucht nach dem Titel dürfte bei Club und Superstar gleichermaßen groß sein. Mbappé hat die Königsklasse noch nicht gewonnen – und wüsste diesen Titel-Eintrag in seiner Vita gewiss gerne im Rennen um den von ihm anvisierten Ballon d’Or. „Ich weiß, dass ich ihn dieses Jahr nicht gewinne. Es ist hart, zwischen zwei Freunden wie Dembélé und Hakimi zu wählen“, sagte Mbappé zuletzt.

David Alaba feierte beim 2:1 gegen Real Sociedad am Wochenende im Finish sein Saisondebüt für Real. Dem ÖFB-Teamkapitän winkt nun wieder die Ersatzbank. Er selbst wird eher mit einem Liga-Einsatz gegen Espanyol Barcelona am Wochenende kokettieren, nachdem Dean Hujsen, sein Hauptkonkurrent auf der halblinken Verteidigerposition, nach einer Roten Karte da aussetzen muss.

Sabitzer gastiert mit Dortmund in Turin

Kevin Danso kam bei Europa-League-Sieger Tottenham (gegen Villarreal) bisher auch nicht über Jokereinsätze hinaus. Raul Florucz muss auf sein CL-Debüt mit Union Saint-Gilloise noch warten, weil er noch im Dress von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden ist. Von den ÖFB-Teamspielern hat Marcel Sabitzer die besten Chancen auf Spielminuten am CL-Dienstag.

Er gastiert mit Dortmund bei Juventus in Turin. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesliga-Spielen ist der Saisonstart des BVB geglückt. Die Gegner hießen allerdings Heidenheim, Union Berlin und St. Pauli – Juventus wird zum ersten Härtetest. Die Italiener haben ihre ersten drei Meisterschaftspartien allesamt gewonnen.

Neuer CL-Modus geht in zweite Saison

Die Saison 2025/2026 ist die zweite mit dem neuen Modus mit 36 Teams. Jede Mannschaft bestreitet in der Ligaphase acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner: vier zu Hause, vier auswärts. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Österreichisches Team ist heuer keines vertreten.

Wieder wird das eine oder andere Topteam um die Qualifikation für die im März beginnende K.o.-Phase zittern müssen. Neben dem späteren Bewerbsieger Paris Saint-Germain musste etwa auch Real eine Extrarunde über die sogenannten Playoffs drehen, nachdem die „Blancos“ die Ligaphase nur als Elfter abgeschlossen hatten.

Die Partie gegen Marseille, das mit Rennes und Lyon beide Auswärtsspiele der jungen Saison 0:1 verloren hat, wird auch ein Fingerzeig werden, wie seriös Real die CL-Saison dieses Mal angeht. Im Vorjahr mussten die „Königlichen“ nach einem 1:5 gegen Arsenal (gastiert bei Athletic Bilbao) bereits im Viertelfinale abdanken.

