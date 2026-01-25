Real-Leihgabe Endrick überzeugt in Frankreich

Der brasilianische Jungstar Endrick zeigt sich bei Olympique Lyon in grandioser Form. Im Liga-Spiel gegen den FC Metz verhalf die Leihgabe von Real Madrid seinem neuen Klub mit einem Dreierpack zum souveränen 5:2 (4:1). Damit hält Lyon im Rennen um die drei Champions-League-Plätze Schritt, das Team von Paulo Fonseca liegt zwei Punkte hinter Olympique Marseille auf Rang vier.

Endrick bleibt dabei in Torlaune. Nachdem der 19-Jährige im Winter verliehen wurde, erzielte er in drei Spielen vier Treffer und steuerte zudem einen Assist bei. Gegen den Abstiegskandidaten Metz überzeugte Endrick per Chip (11.), per Sololauf (45.+1) und vom Elfmeterpunkt (87.). Die weiteren Treffer für Lyon hatten zwischenzeitlich Ruben Kluivert (16.) und Tyler Morton (32.) erzielt.

(SID) / Bild: Imago