Real Madrid gegen FC Chelsea und PSG gegen Manchester City: das Halbfinale der UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

Der Halbfinal-Auftakt Real Madrid gegen Chelsea am Dienstag ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Am Mittwoch der Schlager Paris St. Germain gegen Manchester City ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Gäste im Studio: Sky Experte Lothar Matthäus und André Schürrle am Dienstag, Sky Experte Didi Hamann und Benedikt Höwedes am Mittwoch

Auch beide Rückspiele in der nächsten Woche und das Finale in Istanbul am 29. Mai überträgt Sky live

Exklusiv für Sky Q Kunden: das Hinspiel zwischen PSG und Manchester City sowie das Rückspiel des FC Chelsea gegen Real Madrid auch live in UHD

Nur noch vier Mannschaften befinden sich im Rennen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Neben dem 13-maligen Gewinner Real Madrid und dem FC Chelsea, der 2012 die Trophäe holte, sind mit Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain und Manchester City noch zwei Klubs dabei, die den Wettbewerb bislang noch nicht gewinnen konnten.

Zum Auftakt am Dienstag begrüßt Moderator Sebastian Hellmann zwei Weltmeister im Studio, wenn Sky Experte Lothar Matthäus und André Schürrle zu Gast sind. Schürrle stand zwischen 2013 und 2015 in Diensten des FC Chelsea und spielte seine ersten beiden Profi-Saisons unter dem Trainer Thomas Tuchel beim 1. FSV Mainz 05. Die Partie seines Ex-Klubs und Ex-Trainers bei Real Madrid überträgt Sky an diesem Abend live, Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Am Mittwochabend überträgt Sky auch das zweite Halbfinal-Hinspiel live, wenn Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain auf Dortmund-Bezwinger Manchester City trifft. Moderator Michael Leopold begrüßt im Studio die Sky Experten Didi Hamann und Benedikt Höwedes. Martin Groß kommentiert die Partie, die exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD zu sehen ist.

Analyse-Experte Erik Meijer ist an beiden Abenden im Studio im Einsatz.

Auch die beiden Halbfinal-Rückspiele in der nächsten Woche sowie das Finale am 29. Mai in Istanbul wird Sky live übertragen.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auch in der Königsklasse

Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion verpassen Fans bei ausgewählten Spielen keine entscheidende Spielszene mehr und können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten bereits während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Das Halbfinale der UEFA Champions League live bei Sky:

Hinspiele

Dienstag, 27.4.2021:

20:30 Uhr: Real Madrid – Chelsea, live auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 28.4.2021:

20:30 Uhr: Paris St. Germain – Manchester City, live auf Sky Sport Austria 1

Rückspiele

Dienstag, 4.5.2021:

20:00 Uhr: Manchester City – Paris St. Germain, live auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 5.5.2021:

20:00 Uhr: Chelsea – Real Madrid, live auf Sky Sport Austria 1

