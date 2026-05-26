Real Madrid gibt Termin für Präsidentschaftswahl bekannt

Real Madrid hat die Präsidentschaftswahl für den 7. Juni angesetzt. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, wurde der Termin von der vereinseigenen Wahlkommission bestätigt.

Amtsinhaber Florentino Pérez tritt dabei gegen den Unternehmer Enrique Riquelme an. Gewählt wird im Vereinszentrum in Valdebebas am Stadtrand der spanischen Hauptstadt, zudem ist eine Stimmabgabe per Brief möglich. Rund 100.000 Klubmitglieder sind wahlberechtigt.

Riquelme (37) ist der erste Gegenkandidat für Pérez seit 2004. Der 79 Jahre alte Bauunternehmer hatte den Klub erstmals im Jahr 2000 übernommen und prägte die sogenannte Galáctico-Ära, ehe er 2006 zurücktrat. 2009 kehrte er zurück und gewann seitdem alle Wahlen ohne Gegenkandidaten. Zuletzt wurde Pérez in den Jahren 2013, 2017, 2021 und 2025 jeweils ohne Gegenstimme im Amt bestätigt.

Die nun angesetzten vorgezogenen Wahlen folgen auf die zweite Saison in Serie ohne einen großen Titel. In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Königlichen in der spanischen La Liga den zweiten Platz hinter Erzrivale FC Barcelona und scheiterten in der Champions League im Viertelfinale an Bayern München.

(SID) / Bild: Imago