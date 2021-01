Real Madrid mit Pflichtsieg in Alaves – Benzema trifft doppelt

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat in der spanischen Liga einen 4:1-Auswärtssieg bei Deportivo Alaves gefeiert. Karim Benzema (41. bzw. 70.) erzielte einen Doppelpack, außerdem trafen Casemiro (15.) und Eden Hazard (45.) für Real.

Damit kommen die “Königlichen” in der Tabelle näher an Stadtrivale Atletico heran. Die “Colchoneros” liegen vier Punkte vor Real, haben allerdings zwei Spiele weniger bestritten und treffen am Sonntag auf den FC Valencia

Alle Samstags-Ergebnisse im Überblick:

Deportivo Alaves – Real Madrid

Real Sociedad – Betis Sevilla 2:2

FC Sevilla – Cadiz CF 3:0

SD Huesca – FC Villarreal 0:0

Beitragsbild: Imago