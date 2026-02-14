Real Madrid nach Sieg gegen Real Sociedad Spitzenreiter

Real Madrid hat am Samstag zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der spanischen Fußballliga übernommen. Die „Königlichen“ gewannen im Estadio Bernabeu gegen Real Sociedad 4:1 und liegen damit zwei Punkte vor dem FC Barcelona, der am Sonntag in Girona antritt.

Gonzalo Garcia (5.), Vinicius Junior (25., 48./jeweils Elfmeter) und Federico Valverde (31.) trafen für die Madrilenen, bei denen David Alaba in der 59. Minute eingewechselt wurde.

