Real Madrid plant Kurzurlaube für Spieler während der Saison

Champions-League-Sieger Real Madrid plant für die angelaufene neue Fußball-Saison mit Kurzurlauben für besonders gefragte Spieler zwischendurch.

Das immer dichtere Programm im internationalen Kalender trifft besonders die Madrilenen. Nachdem sie diese Woche den UFEA-Super-Cup gewonnen haben, ist die Truppe von ÖFB-Teamkapitän David Alaba noch in der Meisterschaft, im Cup, in der Champions League, im spanischen Supercup, dem FIFA Intercontinental-Cup und der Club-WM engagiert.

Zeit für Familie

„Die Spieler brauchen Pausen“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag auf einer Pressekonferenz vor Reals Auftaktspiel in der Primera Division. „Wir denken daran, einzelnen Spielern kurze Ferien während der Saison zu geben. So eine Woche, in der der Spieler bei seiner Familie bleiben kann, besonders Internationale. Sie bekommen sonst während des Spieljahres nicht einmal einen freien Tag.“ Die Vergabe der freien Tage soll nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung des Clubs sowie in Anbetracht der körperlichen Verfassung der Spieler erfolgen.

Real hat in der vergangenen Saison die nationale Meisterschaft und die Champions League gewonnen. In der aktuellen Saison mit sieben weiteren Chancen auf Titel soll die Gesundheit der Spieler nicht aufs Spiel gesetzt werden. Umso mehr als die Club-WM in Nordamerika die Saison verlängert und die darauffolgende wegen der WM 2026 wohl früher beginnen werde. Die Sommerpause 2025 dürfte damit kürzer als üblich ausfallen.

(APA) / Bild: Imago